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Нугзар Ашуба
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Ашуба о Юрии Лужкове: помогал Абхазии, когда политики боялись даже говорить о ней

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20191210/1028989481/Ashuba-o-Yurii-Luzhkove-pomogal-Abkhazii-kogda-politiki-boyalis-dazhe-govorit-o-ney.html

Политический и общественный деятель, экс-спикер Парламента Абхазии Нугзар Ашуба в эфире радио Sputnik рассказал о помощи, оказываемой Юрием Лужковым в восстановлении Абхазии после войны.

На 84 году жизни в Мюнхене скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

"Я с ним познакомился, когда был спикером Парламента Абхазии. Юрий Лужков, будучи мэром Москвы, многое делал для восстановления Абхазии. В то время, когда такого уровня политики, как Лужков, боялись даже говорить об Абхазии, он помогал нам. Я помню первые троллейбусы, которые мы получали благодаря ему, я помню, как восстанавливали первые линии, по которым эти троллейбусы передвигались. Трансформаторы и многое другое было передано нам для восстановления всего, что было уничтожено войной. Во всем этом был Юрий Михайлович. Позже, уже представляя Парламент Абхазии, я неоднократно встречался с Юрием Михайловичем, решая те или иные задачи, которые стояли перед нами", - сказал Ашуба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.  

Лужков занимал должность мэра Москвы 18 лет, с 1992 года. В 2010 году он был уволен с поста с формулировкой "в связи с утратой доверия президента".

В качестве мэра Москвы Лужков посещал Абхазию с рабочими визитами в 2006, 2008 и 2009 годах.

Еще в 2007 году Лужков предложил России признать Абхазию суверенным государством. Такое заявление он сделал на конференции "Россия и Абхазия: навстречу единому экономическому пространству".

В 2017 году Лужкова внесли в "черный список" в Грузии и запретили ему въезд в страну в связи с посещением им ранее Абхазии и Южной Осетии, которые считаются грузинскими властями оккупированными территориями.

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