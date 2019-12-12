Золотая работа: жизнь и судьба ювелира из Очамчыры

В городе Очамчыра живет 74-летний Герман Лабахуа, который, несмотря на свой почтенный возраст, работает ювелиром. Он единственный в городе владеет этой профессией.

Герман Лабахуа - человек старой закалки, он встает рано утром, позавтракав, направляется на своем стареньком, но надежном мотороллере в сторону Очамчырского рынка, именно там у него есть небольшая мастерская.

У входа в рынок нас по-хозяйски встретил пес, которого, как мы узнали позже, почему-то зовут Тушканчик. Весело виляя хвостом, он проводил нас до будки с надписью "Ювелир", зайдя в которую, мы увидели Германа Лабахуа, ожидающего очередных клиентов.

Ювелирной работой он занимается уже 47 лет, а до этого увлекался рисованием.

В советские времена работа ювелира была выгодной, было много заказов, говорит Лабахуа. Чаще всего люди тогда обращались к ювелирам с просьбой изготовить обручальные кольца. Эта работа была самой легкой, именно с нее и началась ювелирная карьера Лабахуа, в скором времени он освоил эту профессию.

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