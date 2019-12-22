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Настроение "хенд-мейд": новогодняя ярмарка в Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
HOBBY ярмарка проходила в Сухуме с 21 по 22 декабря.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191222/1029075716/Nastroenie-khend-meyd-novogodnyaya-yarmarka-v-Abkhazii-.html

Ярмарка сельского хозяйства и ручных изделий, в которой приняли участие мастера со всей Абхазии, проходила в Сухуме с 21 по 22 декабря.

Предыдущие годы посетители ярмарки могли приобрести только сельскохозяйственную продукцию, однако в этом году к мероприятию присоединился магазин-студия "Хобби и Ты", что позволило расширить ассортимент экспонатов.

В ярмарке приняли участие около 70 производителей и предпринимателей, которые представили товары собственного производства. На ярмарке можно было купить куклы, елочные игрушки, украшения, посуду, символику, авторские картины, попробовать вкусную выпечку, пончики, купить новогодний букет, мини-елки и букеты, продегустировать абхазские сладости, приобрести шампуни, мыло и уходовую косметику, и даже купить символ нового 2020 года – крысу.

Свою продукцию выставили на продажу и местные производители, работающие в сельском хозяйстве. Они предлагали цитрусовые, мед, аджику, аджинджух, приготовленные своими руками, продавали выпечку, соки, компоты, джемы и варенья. 

Ярмарка была организована совместной программой Европейского союза и ПРООН по развитию сельских территорий и проходила в Абхазии уже в четвертый раз.

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