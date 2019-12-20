Жиба об участии в новогодней ярмарке в Абхазии: как персональная выставка для художника

Один из организаторов HOBBY ярмарки в Абхазии Илона Жиба в беседе на радио рассказала о значении подобного рода мероприятий для мастеров рукоделия.

Новогодняя ярмарка пройдет в Абхазии 21 и 22 декабря. В ней примут участие около 70 мастеров со всех районов республики и из Сочи, сказала один из организаторов мероприятия и участник ярмарки Илона Жиба.

"Занятие хейндмейндом – зов души. Когда ты делаешь вещь, это один праздник, но, когда к тебе подходят и говорят, "какие у вас золотые руки", "какая кудесница" – для меня праздник, и ни с чем сравнить не могу. В один год я провела для себя подсчеты своих расходов и доходов от участия в ярмарке, выяснилось, что расходы доминировали над доходами. Я не думаю, что кто-то принимает участие в ярмарке для того, чтобы заработать, это действительно зов души, потратить свое время, финансы, чтобы сотворить вещь и представить людям. Это как для художника выставка. Для нас, мастеров рукоделия, ярмарка высшая благодарность за наши труды", - отметила Жиба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

HOBBY ярмарка пройдет в Сухуме 21-22 декабря и соберет около 70 участников со всей Абхазии.

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