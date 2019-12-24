Легендарные машины и красивые белоруски: календарь SunDay на 2020 год

Автофестиваль SunDay на протяжении десяти лет кряду собирает в белорусском Гродно легендарные автомобили, красивых девушек и готовит для посетителей развлечения.

На самом масштабном в Беларуси автофестивале презентовали календарь, красоток для которого выбирали из 300 девушек

В итоге на страницы календаря попали лишь 12 из 300 девушек. Девушек для календаря подбирали не только по красоте, но и с таким расчетом, чтобы образ гармонично подходил к каждой машине. Фото были сделаны на фоне Костела святого Франциска Ксаверия, Нового замка, площадки возле Старого замка, драмтеатра и новой гродненской филармонии.

Главная страница календаря SunDay – июльская. На ней разместили фото победительницы конкурса красоты "Мисс SunDay-2019" и по традиции выделили дату 25 июля 2020 года – день, когда пройдет SunDay-2020.

Календарь SunDay на 2020 год - в фотоленте Sputnik Белоруссия.

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