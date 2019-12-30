Дед Мороз и его "коллеги" в разных странах мира

У Деда Мороза большая, многонациональная "семья". Его "родственники" живут и работают по всему земному шару.
Но где бы они ни находились, они свято берегут верность "семейному" делу. Все "коллеги" Деда Мороза – новогодние и рождественские волшебники! Правда, каждый со своими характерными особенностями и причудами, но от этого не менее любимые и желанные.
Все сослуживцы и собратья Дедушки Мороза сейчас готовятся к встрече Нового 2019 года и ждут встречи с ребятней и взрослыми.
Читайте также:
-
-
Дед Мороз поздравит около 200 семей военнослужащих российской базы в Абхазии