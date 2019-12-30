Дед Мороз и его "коллеги" в разных странах мира

Предпраздничная фотолента как нельзя лучше напомнит о том, что Новый год совсем скоро! На снимках видно, как выглядят главные волшебники в разных странах и почему они, вопреки различиям, обладают одним главным свойством — обеспечивают отличное настроение.

У Деда Мороза большая, многонациональная "семья". Его "родственники" живут и работают по всему земному шару.

Но где бы они ни находились, они свято берегут верность "семейному" делу. Все "коллеги" Деда Мороза – новогодние и рождественские волшебники! Правда, каждый со своими характерными особенностями и причудами, но от этого не менее любимые и желанные.

Все сослуживцы и собратья Дедушки Мороза сейчас готовятся к встрече Нового 2019 года и ждут встречи с ребятней и взрослыми.

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