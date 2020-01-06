"Златоокая" абхазка: Хибла Герзмава отмечает юбилей

Хибла Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Метрополитен-опера в Нью Йорке, в Венской государственной опере, Баварской государственной опере в Мюнхене, Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в петербургском Мариинском театре, а весной 2008 года состоялся ее дебют на сцене Королевской оперного театра Ковент Гарден в Лондоне, где она исполняла партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин".

Хибла Герзмава - уникальное явление на российской оперной сцене. Она исполнительница главных женских партий в известных операх и талантливая актриса, которая способна интерпретировать образ своей героини, не только пользуясь советами режиссера, но и руководствуясь собственной безошибочной интуицией.

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