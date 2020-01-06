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"Златоокая" абхазка: Хибла Герзмава отмечает юбилей

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  • Хибла Герзмава родилась в Пицунде. Рядом с ее домом расположен старинный храм с концертным залом и органом. В детстве Хибла хотела быть органисткой. Чтобы исполнить свою мечту, она поступила сначала в музыкальную школу, а затем - на фортепианное отделение Сухумского музучилища. Даже став студенткой вокального факультета Московской консерватории, Хибла три года факультативно занималась игрой на органе.
  • Хибла Герзмава дебютировала в Ла Скала в опере Анна Болейн
  • Хибла Герзмава
  • Фестиваль Хибла Герзмава приглашает
  • Фестиваль Хибла Герзмава приглашает
  • Хибла Герзмава
© Sputnik / Михаил Мокрушин
Имя "Хибла" в переводе с абхазского означает "златоокая". Глаза у оперной дивы и впрямь удивительного золотистого цвета.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200106/1029155356/Zlatookaya-abkhazka-Khibla-Gerzmava-otmechaet-yubiley.html

Всемирно известная оперная певица из Абхазии Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года, сегодня она отмечает свой юбилей.

Хибла Герзмава — одна из наиболее востребованных российских певиц в крупнейших оперных театрах мира. Она пела в Метрополитен-опера в Нью Йорке, в Венской государственной опере, Баварской государственной опере в Мюнхене, Шатле и Шанз-Элизе в Париже, в петербургском Мариинском театре, а весной 2008 года состоялся ее дебют на сцене Королевской оперного театра Ковент Гарден в Лондоне, где она исполняла партию Татьяны в опере Чайковского "Евгений Онегин".

Хибла Герзмава - уникальное явление на российской оперной сцене. Она исполнительница главных женских партий в известных операх и талантливая актриса, которая способна интерпретировать образ своей героини, не только пользуясь советами режиссера, но и руководствуясь собственной безошибочной интуицией.

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