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Штурм Администрации президента: кадры с акции протеста в Сухуме

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (8)
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Акция началась у Абхазского драматического театра, а затем ее участники переместились к зданию Администрации президента.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200109/1029173318/Shturm-Administratsii-prezidenta-kadry-s-aktsii-protesta-v-Sukhume.html

Участники акции выбили парадные двери и прорвались внутрь здания, а после этого начали бить оконные стекла. Сдержать натиск толпы охране не удалось.

Сторонники оппозиции собрались на митинг в центре Сухума с требованием признать незаконными результаты прошедших президентских выборов. Акция собрала сотни участников.

Митингующие собрались у Абхазского драматического театра, а затем переместились к зданию Администрации президента. Практически сразу после этого начались стычки между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (8)
Теги:
Сухум, Абхазия


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