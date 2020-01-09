Штурм Администрации президента: кадры с акции протеста в Сухуме

Участники акции выбили парадные двери и прорвались внутрь здания, а после этого начали бить оконные стекла. Сдержать натиск толпы охране не удалось.

Сторонники оппозиции собрались на митинг в центре Сухума с требованием признать незаконными результаты прошедших президентских выборов. Акция собрала сотни участников.

Митингующие собрались у Абхазского драматического театра, а затем переместились к зданию Администрации президента. Практически сразу после этого начались стычки между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.

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