Штурм Администрации президента: кадры с акции протеста в Сухуме

Сторонники оппозиции собрались на митинг в центре Сухума с требованием признать незаконными результаты прошедших президентских выборов. Акция собрала сотни участников.
Митингующие собрались у Абхазского драматического театра, а затем переместились к зданию Администрации президента. Практически сразу после этого начались стычки между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.
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