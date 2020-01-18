Прорыв блокады Ленинграда: архивные фото

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941 —1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города, овладеть им, а затем уничтожить. Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Из-за нехватки продовольствия жители города голодали.
За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).
Смотрите в фотоленте Sputnik архивные фото из блокадного Ленинграда.
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