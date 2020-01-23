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Эпатаж высшей пробы: самые экстравагантные наряды Жан-Поля Готье

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© AP Photo. Jacques Brinon
Французский модельер Жан-Поль Готье и "королева бурлеска" Дита фон Тиз во время показа в Париже.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200123/1029300914.html

Знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье 22 января показал в Париже свое последнее шоу. Какой след в мире моды оставил за годы работы эпатажный кутюрье - в фотоленте Sputnik.

Шоу в парижском театре Шатле было посвящено 50-летию карьеры Жана-Поля Готье в модной индустрии. На этом модельер решил поставить точку. Сложно поверить, но в апреле этого года он отметит свой 69-й день рождения. 

Карьеру Готье начинал в модном доме Пьера Кардена. Свою первую собственную коллекцию он создал в 1976 году. За годы в мире высокой моды он успел поработать с певицами Мадонной, Кайли Миноуг и Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном. 

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