Эпатаж высшей пробы: самые экстравагантные наряды Жан-Поля Готье

Шоу в парижском театре Шатле было посвящено 50-летию карьеры Жана-Поля Готье в модной индустрии. На этом модельер решил поставить точку. Сложно поверить, но в апреле этого года он отметит свой 69-й день рождения.
Карьеру Готье начинал в модном доме Пьера Кардена. Свою первую собственную коллекцию он создал в 1976 году. За годы в мире высокой моды он успел поработать с певицами Мадонной, Кайли Миноуг и Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном.
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