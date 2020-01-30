Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии

Власти Бразилии сообщили, что число жертв наводнений в штатах Минас-Жерайс и Эспириту-Санту, вызванных сильнейшими ливнями, выросло до 53 человек.

Штат Минас-Жерайс сильнее всего пострадал от дождей, оползней и селей, там погибли 44 человека. В Эспириту-Санту - девять погибших. Еще 19 человек пропали без вести.

В 99 городах региона объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы продолжения дождей. Из-за стихийного бедствия более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет количество осадков - 171,8 миллиметра.