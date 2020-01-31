Госпереворот, энергокризис и снежная сказка: события января в фотоленте Sputnik

Штурм Администрации президента, митинг сторонников оппозиции, новые выборы, праздник сотворения мира, проблемы с электроэнергией и долгожданная зима - в январской фотоленте Sputnik.

Начало 2020 года в Абхазии началось с политических волнений. 9 января недовольные общей ситуацией в стране граждане вышли на митинг в Сухуме. Через несколько часов после начала акции толпа двинулась к Администрации президента и взяла здание штурмом. Протестующие начали высказывать требования об отставке президента Рауля Хаджимба и проведении новых выборов. Вечером того же дня Парламент страны принял проект постановления с предложением президенту добровольно сложить полномочия.

10 января суд кассационной инстанции решил жалобу экс-кандидата в президенты и признать итоги прошедших в сентябре выборов главы государства недействительными.

Митингующие удерживали здание комплекс правительственных зданий до 12 января. За несколько дней на переговоры с действующей властью и сторонниками оппозиции приезжали секретарь Совбеза России Рашид Нургалиев и помощник президента России Владислав Сурков.

12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила новую дату президентских выборов - 22 марта. К вечеру от здания Администрации президента в центре Сухума к госдаче начали перемещаться участники акции протеста, вскоре было объявлено, что Хаджимба подписал документ о сложении президентских полномочий. Собравшиеся на площади у госдачи встретили эту новость бурными аплодисментами.

Сотворение мира

В ночь с 13 на 14 января в Абхазии по традиции отметили праздник Ажьырныхуа или День сотворения мира. В дословном переводе Ажьира означает "кузня". В духовной жизни абхазов кузня занимает особое место, она почитается как "священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шьашвы-Абжьныха, дают обеты и молятся". Неотъемлемые атрибуты Ажьырнухуа: холощенный козел белой масти, по одному петуху и пирог с сыром ачашв на каждого члена семьи.

Энергокризис

Январь традиционно приносит в Абхазию энергетический кризис. В этом году в середине месяца уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критической отметки в 445,78 метра. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Чтобы избежать энергетического коллапса, РУП "Черноморэнерго" объявило о введении веерных отключений света по всей Абхазии. В каждом районе подача электричества прекращается по два часа в день. Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В ведомстве предупредили, что в зависимости от ситуации график может ужесточаться.

Зимняя Рица

Настоящая зима наступила в Абхазии. Только за ней придется поехать на озеро Рица. По дороге можно полюбоваться белоснежными пейзажами, подышать морозным воздухом или слепить снеговика.

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