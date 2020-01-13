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Штурм, суд и отставка: четыре дня протестов в Абхазии в объективе Sputnik

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Отставка президента Рауля Хаджимба (95)
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  • В Сухуме прошло экстренное заседание Парламента, на котором был принят проект постановления с предложением президенту досрочно сложить полномочия.
© Sputnik
9 января у здания Администрации президента в Сухуме собрались сторонники оппозиции, которые требовали назначения даты новых президентских выборов и отставки действующего президента Рауля Хажимба.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200113/1029231025/Shturm-sud-i-otstavka-chetyre-dnya-protestov-v-Abkhazii-v-obektive-Sputnik.html

9 января в Сухуме начались акции протеста сторонников оппозиции, требовавших отставки Рауля Хаджимба и назначения новых выборов. На четвертый день протестов президент подал в отставку. Самые яркие кадры этих дней - в фотоленте Sputnik.

9 января недовольные общей ситуацией в стране граждане вышли на митинг в Сухуме. Через несколько часов после начала акции митингующие двинулись к Администрации президента и взяли здание штурмом. Протестующие начали высказывать требования об отставке президента Рауля Хаджимба и проведении новых выборов.

Параллельно с этими событиями суд кассационной инстанции рассматривал жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение ЦИК о признании законными итогов прошлогодних выборов главы государства.

К вечеру Парламент страны собрался на экстренное заседание. На нем был принят проект постановления с предложением президенту добровольно сложить полномочия. Хаджимба заявил о том, что принятое депутатами решение только осложнит общественно-политическую ситуацию в стране.

© Sputnik
Парламент Абхазии принял отставку Рауля Хаджимба

Акция протеста продолжилась и 10 января, требования митингующих оставались теми же. После обеда в Верховном суде возобновилось слушание по жалобе Квициниа. Заседание длилось до позднего вечера. В итоге суд решил удовлетворить жалобу экс-кандидата в президенты и признать итоги прошедших в сентябре выборов главы государства недействительными. В пресс-службе Хаджимба пообещали обжаловать это решение.
10 января в Сухум приехал заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Поздно вечером он встретился с Хаджимба и обсудил общую обстановку в стране и дальнейшие действия для стабилизации ситуации.

11 января премьер-министр Валерий Бганба на брифинге заявил о том, что Рауль Хаджимба будет исполнять обязанности главы государства до инаугурации нового президента. ЦИК пообещал определиться с датой новых выборов 13 января.

Алхас Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук
Квициниа: решение о кандидате на выборах президента от оппозиции еще не принято

Тем же вечером прошла вторая встреча Рауля Хаджимба и Рашида Нургалиева, на которой они обсудили пути нормализации ситуации, а также встреча Нургалиева с представителями оппозиции "на которых была отмечена необходимость действовать строго в правовом русле, а также разблокировать комплекс правительственных зданий".

К утру 12 января здание Администрации президента все еще было под контролем сторонников оппозиции. В интервью журналистам, лидера оппозиции Аслан Бжания заявил о том, что его сторонники не покинут здания до отставки президента.

К полудню ЦИК Абхазии принял решение о назначении новых президентских выборов на 22 марта. После оглашенного решения, вечером на госдаче состоялась встреча Алхаса Бжания и Рауля Хаджимба, в которой принял участие и Рашид Нургалиев.

Вечером сторонники оппозиции переместились от здания Администрации к госдаче президента. У ворот здания собрались несколько сотен человек с требованием сложения полномочий Рауля Хаджимба. Вскоре к участникам акции вышел лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба и объявил о решении Хаджимба сложить президентские полномочия.

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Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (95)
Теги:
выборы президента Абхазии, Рауль Хаджимба, митинги, Абхазия


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