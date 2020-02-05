Криштиану невероятный: Роналду исполняется 35 лет

Нападающий "Ювентуса", один из величайших бомбардиров за всю историю футбола Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года. Сегодня футболисту исполняется 35 лет.

Накануне своего дня рождения португальский футболист Криштиану Роналду улучшил свою позицию в рейтинге лучших бомбардиров мира, забив 722-й мяч в своей карьере. Теперь он занимает третье место в списке после Пеле с 767 голами и Ромарио - 734 гола. При этом его признанный соперник и не менее именитый футболист Лионель Месси - на шестом месте.

Роналду был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2004 года. Он - обладатель "Золотой бутсы" 2008, 2011, 2014 и 2015 годов. В 2008 году был признан лучшим футболистом года в клубном европейском футболе по версии УЕФА и лучшим игроком Лиги чемпионов, получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы и награду "Игрок года ФИФА" как лучший футболист мира.

Роналду - пятикратный обладатель самой престижной мировой индивидуальной награды "Золотой мяч".

С 2009 по 2013 год он являлся самым дорогим футболистом в истории футбола. За его переход из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" было заплачено 80 миллионов фунтов стерлингов. В июле 2018 года футболист перешел из "Реала" в "Ювентус" за 112 миллионов евро.

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