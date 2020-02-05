17:56 05 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.17
  • EUR69.74
Поиск
Фото

Криштиану невероятный: Роналду исполняется 35 лет

Получить короткую ссылку
1101
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2019 / Stringer
Криштиану Роналду празднует свой гол во время матча FC Barcelona - Real Madrid CF, 2017 год.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102939/51/1029395180.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200205/1029396189.html

Нападающий "Ювентуса", один из величайших бомбардиров за всю историю футбола Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года. Сегодня футболисту исполняется 35 лет.

Накануне своего дня рождения португальский футболист Криштиану Роналду улучшил свою позицию в рейтинге лучших бомбардиров мира, забив 722-й мяч в своей карьере. Теперь он занимает третье место в списке после Пеле с 767 голами и Ромарио - 734 гола. При этом его признанный соперник и не менее именитый футболист Лионель Месси - на шестом месте.

Роналду был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2004 года. Он - обладатель "Золотой бутсы" 2008, 2011, 2014 и 2015 годов. В 2008 году был признан лучшим футболистом года в клубном европейском футболе по версии УЕФА и лучшим игроком Лиги чемпионов, получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы и награду "Игрок года ФИФА" как лучший футболист мира.

Роналду - пятикратный обладатель самой престижной мировой индивидуальной награды "Золотой мяч".

С 2009 по 2013 год он являлся самым дорогим футболистом в истории футбола. За его переход из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" было заплачено 80 миллионов фунтов стерлингов. В июле 2018 года футболист перешел из "Реала" в "Ювентус" за 112 миллионов евро.

Читайте также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Криштиану невероятный: Роналду исполняется 35 лет
Антикоррупционный пикет: два дня акции у Парламента Абхазии
Как менялись цены на продукты в Абхазии
Зигзаг цены: как менялась за три года стоимость продуктов


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться