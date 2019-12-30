Мечты сбываются: "Казахский Ник Вуйчич" сыграл в футбол с Роналду

В августе Али Турганбеков, которого называют "Казахстанским Ником Вуйчичем", участвовал в церемонии награждения английских "Ливерпуля" и Челси" после матча за Суперкубок УЕФА.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с Али Турганбековым из Нур-Султана. Мальчик родился без ног, что не мешает ему искренне любить футбол. Ранее ему уже посчастливилось встретиться с Лионелем Месси, Неймаром, Килианом Мбаппе и Мохамедом Салахом.

За несколько дней до встречи с Роналду Али получил памятный подарок от чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, вручившего мальчику iPhone. Также Турганбеков был гостем выпуска шоу "КраСава" популярного блогера Евгения Савина.

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