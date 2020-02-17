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Маски и лица Венецианского карнавала-2020

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© Sputnik / Alessandro Rota
Участница Венецианского карнавала-2020 на площади Сан-Марко в Венеции.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200217/1029475247/venecianskii-karnaval-2020.html

Венецианский карнавал — это костюмированный праздник, который проходит каждый год в феврале в Венеции. В этом году он проходит с 8 по 25 февраля.

Венецианский карнавал — это костюмированный праздник, который проходит каждый год в феврале в Венеции.

Дамы в роскошных нарядах и кружевных полумасках, кавалеры в баутах, шествия и парады, уличные представления и музыка - все это Венецианский карнавал.

Праздник уходит своими корнями в Средние века и каждый год привлекает в город огромное количество туристов. Сегодня карнавал в Венеции следует предписанным правилам и имеет определенную тематику.

На время праздника в город приезжают тысячи энтузиастов со всего мира со своими карнавальными костюмами и масками. Их называют "Вольные маски".

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