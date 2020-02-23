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Перья, стразы и самба: открытие карнавала в Бразилии

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© AFP 2019 / Nelson Almeida
Открытие бразильского карнавала в Сан-Паулу, Бразилия
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200223/1029513792.html

Знаменитый бразильский карнавал в этом году будет проходить с 21 по 26 февраля. Самые яркие кадры с открытия праздника - фотоленте Sputnik.

Карнавал, традиционно проходящий перед Великим постом, считается одним из главных культурных событий Баразилии и у же давно стал визитной карточкой страны. Застать его можно не только в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, но и практически в любом уголке страны. 

Красочные шествия организуют многочисленные школы самбы. Неотъемлемые аспекты шоу - невероятные костюмы с перьями и стразами, пышные декорации и грохочущая музыка. 

Сотни тысяч людей со всего мира ежегодно приезжают в Бразилию на дни карнавала, чтобы прочувствовать атмосферу праздника и стать свидетелями незабываемого зрелища.



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Перья, стразы и самба: открытие карнавала в Бразилии
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