Перья, стразы и самба: открытие карнавала в Бразилии

Знаменитый бразильский карнавал в этом году будет проходить с 21 по 26 февраля. Самые яркие кадры с открытия праздника - фотоленте Sputnik.

Карнавал, традиционно проходящий перед Великим постом, считается одним из главных культурных событий Баразилии и у же давно стал визитной карточкой страны. Застать его можно не только в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, но и практически в любом уголке страны.

Красочные шествия организуют многочисленные школы самбы. Неотъемлемые аспекты шоу - невероятные костюмы с перьями и стразами, пышные декорации и грохочущая музыка.

Сотни тысяч людей со всего мира ежегодно приезжают в Бразилию на дни карнавала, чтобы прочувствовать атмосферу праздника и стать свидетелями незабываемого зрелища.