Италия оживает: страна в ожидании смягчения карантина

Уже с 4 мая в стране откроются парки и городские сады при условии, что разрешение на то дадут мэры городов. Также будут разрешены индивидуальные тренировки на воздухе при соблюдении мер предосторожности.

Однако о полноценном возвращении к обычной жизни пока говорить очень рано. Открытия магазинов розничной торговли и музеев нужно ждать 18 мая. Бары, рестораны и салоны красоты и вовсе заработают не раньше 1 июня.