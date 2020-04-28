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Италия оживает: страна в ожидании смягчения карантина

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (577)
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© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Велосипедист у пустынной площади Святого Петра в Ватикане
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200428/1029996759.html

В Италии в ближайшее время начнут частично снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

Уже с 4 мая в стране откроются парки и городские сады при условии, что разрешение на то дадут мэры городов. Также будут разрешены индивидуальные тренировки на воздухе при соблюдении мер предосторожности.

Однако о полноценном возвращении к обычной жизни пока говорить очень рано. Открытия магазинов розничной торговли и музеев нужно ждать 18 мая. Бары, рестораны и салоны красоты  и вовсе заработают не раньше 1 июня. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (577)


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