Инаугурация в Абхазии, старт "Ракеты Победы" и дезинфекция: лучшие фото Sputnik в апреле

Апрель 2020 года во всем мире запомнится как месяц самоизоляции и карантинных мер.
В Абхазии в ограниченном составе прошла инаугурация избранного президента Аслана Бжания. Новых случаев коронавируса в республике не зафиксировано, что позволило властям ослабить карантинные меры и снять режим чрезвычайного положения, после этого в Абхазии по усеченному графику заработали рынки.
В связи с ограничениями в усеченном формате прошло празднование христианской Пасхи, меры предосторожности были приняты и мусульманами, у которых начался месяц Рамадан.
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