Невидимый барьер: как в мире борются с коронавирусом, соблюдая дистанцию

Во всем мире люди стараются держать дистанцию, чтобы уберечь себя от коронавируса, а фотографы запечатлевают уникальные, симметричные, а порой забавные кадры.

Врачи-инфекционисты считают, что для того, чтобы уменьшить риск заражения короновирусом необходимо людям соблюдать дистанцию в 1,5 - 2 метра.

При этом на улице риск заразиться ниже, а в закрытых непроветриваемых помещениях угроза возрастает. Также шансы заражения растут, если люди разговаривают, кричат или поют.

Кроме того, инфекционисты советуют носить защитные маски, чаще мыть руки, и по возможности реже выходить на улицу и находиться в людных местах.

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