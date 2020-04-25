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Невидимый барьер: как в мире борются с коронавирусом, соблюдая дистанцию

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© REUTERS / Nicole Neri
Американцы сохраняют безопасную дистанцию в целях профилактики коронавируса, штат Аризона, США
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200425/1029978291.html

Во всем мире люди стараются держать дистанцию, чтобы уберечь себя от коронавируса, а фотографы запечатлевают уникальные, симметричные, а порой забавные кадры.

Врачи-инфекционисты считают, что для того, чтобы уменьшить риск заражения короновирусом необходимо людям соблюдать дистанцию в 1,5 - 2 метра. 

При этом на улице риск заразиться ниже, а в закрытых непроветриваемых помещениях угроза возрастает. Также шансы заражения растут, если люди разговаривают, кричат или поют.

Кроме того, инфекционисты советуют носить защитные маски, чаще мыть руки, и по возможности реже выходить на улицу и находиться в людных местах.

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Невидимый барьер: как в мире борются с коронавирусом, соблюдая дистанцию
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