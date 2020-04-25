Невидимый барьер: как в мире борются с коронавирусом, соблюдая дистанцию

Врачи-инфекционисты считают, что для того, чтобы уменьшить риск заражения короновирусом необходимо людям соблюдать дистанцию в 1,5 - 2 метра.
При этом на улице риск заразиться ниже, а в закрытых непроветриваемых помещениях угроза возрастает. Также шансы заражения растут, если люди разговаривают, кричат или поют.
Кроме того, инфекционисты советуют носить защитные маски, чаще мыть руки, и по возможности реже выходить на улицу и находиться в людных местах.
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