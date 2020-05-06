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Граффити Победы: фасады домов расписали к 9 Мая

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (96)
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Рисунок с изображением летчика появился на фасаде дома № 32 по Нижней Красносельской улице в Москве
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200506/1030067130.html

На фасадах зданий в разных городах России появились граффити, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Стены зданий превратились в страницы гигантского альбома. Художники воспроизвели знаменитые фронтовые снимки и изобразили портреты героев войны. 

В этом году отмечается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Торжества 9 Мая придется провести в особом формате из-за пандемии коронавируса. Парад на Красной площади в Москве было решено перенести, однако воздушная его часть все же состоится. Непременный атрибут праздника, торжественный салют, будет по традиции дан вечером. 

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (96)


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Граффити Победы: фасады домов расписали к 9 Мая
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