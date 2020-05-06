Граффити Победы: фасады домов расписали к 9 Мая

На фасадах зданий в разных городах России появились граффити, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Стены зданий превратились в страницы гигантского альбома. Художники воспроизвели знаменитые фронтовые снимки и изобразили портреты героев войны.

В этом году отмечается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Торжества 9 Мая придется провести в особом формате из-за пандемии коронавируса. Парад на Красной площади в Москве было решено перенести, однако воздушная его часть все же состоится. Непременный атрибут праздника, торжественный салют, будет по традиции дан вечером.

Читайте также: