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Краски карантинного Сухума: май в столице Абхазии

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Так выглядел "карантинный" сухумский рынок, остановка общественного транспорта.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200519/1030158309/Kraski-karantinnogo-Sukhumamay-v-stolitse-Abkhazii.html

В Абхазии все еще действует часть ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, но режима самоизоляции уже мало кто придерживается. Фотокорреспонденты Sputnik засняли кадры "ожившего" после карантина Сухума.

В Абхазии, как и во многих странах, были введены ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса. Государство советовало гражданам не выходить на улицу без надобности и соблюдать режим самоизоляции.

С 15 мая часть ограничительных мер была снята. 

Все также сохраняется особый пропускной режим на абхазо-российской границе, запрещена экскурсионная и туристическая деятельность, бронирование мест в гостиницах, завершен учебный год и отменены переводные экзамены. Выпускные экзамены будут сдавать лишь ученики 11 классов, такие же правила для выпускников вузов. До 1 июня запрещены массовые мероприятия, посещение культовых объектов, работа театров, музеев, свадебных и банкетных залов.

Ограничительные меры не распространились на работу кафе и ресторанов, но с учетом соблюдения дистанции при расстановке столов. К работе могут приступить и фитнес-залы. Запущен междугородний транспорт, а вещевые и сельхозрынки будут работать по графику, установленному администрациями районов. 

Если еще несколько дней назад излюбленное место прогулок жителей столицы набережная Махаджиров пустовала, то уже несколько дней сухумчане вернулись в свой привычный ритм - заполнили прибрежные кафе, прогуливаются вдоль берега, отдыхают в парках, завсегдатаи "Брехаловки" за игрой в домино и нарды обсуждают последние новости.

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