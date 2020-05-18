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Маски сняты: как Абхазия встретила послабление карантинных мер

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (479)
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© Sputnik / Акоп Кущян, Адгур Авидзба
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200518/1030161113/Maski-snyaty-kak-Abkhaziya-vstretila-poslablenie-karantinnykh-mer.html

14 мая президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции.

Часть ограничений были сняты. Теперь в стране разрешена деятельность кафе при соблюдении особых условий, возобновляются и междугородние пассажирские перевозки.

По данным оперштаба по защите населения от коронавируса на 17 мая, в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 20 заболевших: часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.
При этом главный санитарный врач республики Людмила Скорик сообщила, что с начала пандемии в стране был выявлен 21 заболевший. 

В воскресенье 17 мая тестирование на коронавирус, по сообщению оперштаба, прошли 73 человека, из-за большого количества проб результаты ожидаются в понедельник 18 мая. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (479)


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