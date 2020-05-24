17:30 24 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.88
  • EUR78.44
Поиск
Фото

Не касаясь земли: тренировки спортсменов во время карантина

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2019 / Miguel Ruiz / FC Barcelona
Игрок FC Barcelona Марк-Андре тер Стеген во время тренировки в Сан-Хуан Деспи, Испания
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200524/1030197521.html

Пандемия внесла свои коррективы и в спортивную жизнь планеты, отменены соревнования, опустели стадионы, тем не менее спортсмены простоя обязаны оставаться в форме, как им это удается - в фотогалерее Sputnik.

24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19, помимо главных Игр планеты отменены и другие соревнования, чемпионаты, в основном, отложены до конца пандемии.

Несмотря на то, что врачи и ученые пока затрудняются сказать, когда закончится всемирная эпидемия коронавируса, спортсмены продолжают тренировки и поддерживают свою физическую форму, чтобы суметь побороться за спортивные рекорды, как только закончатся ограничительные меры.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Не касаясь земли: тренировки спортсменов во время карантина
"Я всегда твердил, что судьба - игра": 80 лет Иосифу Бродскому
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться