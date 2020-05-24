Не касаясь земли: тренировки спортсменов во время карантина

Пандемия внесла свои коррективы и в спортивную жизнь планеты, отменены соревнования, опустели стадионы, тем не менее спортсмены простоя обязаны оставаться в форме, как им это удается - в фотогалерее Sputnik.

24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19, помимо главных Игр планеты отменены и другие соревнования, чемпионаты, в основном, отложены до конца пандемии.

Несмотря на то, что врачи и ученые пока затрудняются сказать, когда закончится всемирная эпидемия коронавируса, спортсмены продолжают тренировки и поддерживают свою физическую форму, чтобы суметь побороться за спортивные рекорды, как только закончатся ограничительные меры.