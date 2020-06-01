Погромы, беспорядки и мародерство: США охватили массовые протесты

В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Беспорядки охватили более 140 городов США, в 40 из них власти ввели режим ЧП, в 21 штате в подавлении протестов участвует американская Нацгвардия.

За последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тысячи человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Протесты начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием.

Четверо полицейских, которые участвовали в задержании, уволилены, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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