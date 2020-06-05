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Сто тридцать ролей на экране: умер Михаил Кокшенов

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  • Первой крупной ролью в кино для Михаила Кокшенова стала роль ефрейтора Захара Косых в фильме Женя, Женечка и Катюша.
  • Актер снимался в главных ролях в комедиях Не может быть (1975) и Спортлото-82 (1982) Леонида Гайдая, По улицам комод водили... (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976) Александра Митты, драме Александр маленький (1981) Владимира Фокина.
  • Всего артист сыграл более 130 ролей.
  • Кадр из фильма Без солнца по пьесе Максима Горького На дне, где Кокшенов сыграл полицейского.
  • В 1990-е Кокшенов решил попробовать себя в качестве режиссера. Наиболее известными его фильмами стали Русское чудо и Русский бизнес. Всего Кокшенов выступил как режиссер в 15 картинах.
  • Михаил Кокшенов был женат трижды женат. От первого брака со стюардессой Ниной Вокрош у актера есть дочь Алевтина. На фото Кокшенов с третьей женой, Натальей Лепехиной.
  • В 1983 году актер получил звание Заслуженный артист РСФСР, в 2002 году Кокшенов был удостоен звания Народный артист Российской федерации.
  • В 2007 году за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность он был награжден орденом Дружбы.
  • Михаил Кокшенов скончался 5 июня 2020 года
© Sputnik /
Первой крупной ролью в кино для Михаила Кокшенова стала роль ефрейтора Захара Косых в фильме "Женя, Женечка и Катюша".


Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200605/1030273394.html

Сегодня, 5 июня, скончался всеми любимый актер Михаил Кокшенов. Всего артист сыграл более 130 ролей.

Актер театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер Михаил Кокшенов скончался в Москве на 84 году жизни. 

На его счету 130 ролей в полнометражных фильмах и телеспектаклях.

Кокшенов играл роли в таких фильмах, как "Время, вперед", "В огне брода нет", "Женя, Женечка и "катюша", "Адъютант его превосходительства", "О друзьях-товарищах", "В зоне особого внимания", "Белые Росы", сериале "Вечный зов" (1973-1983), "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли-мырли" и других.

В 90-е Кокшенов снимал фильмы как режиссер-постановщик.

Удостоен званий Заслуженный артист РСФСР и Народный артист Российской Федерации, награжден Орденом Дружбы. 



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