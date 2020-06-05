Сто тридцать ролей на экране: умер Михаил Кокшенов

Сегодня, 5 июня, скончался всеми любимый актер Михаил Кокшенов. Всего артист сыграл более 130 ролей.

Актер театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер Михаил Кокшенов скончался в Москве на 84 году жизни.

На его счету 130 ролей в полнометражных фильмах и телеспектаклях.

Кокшенов играл роли в таких фильмах, как "Время, вперед", "В огне брода нет", "Женя, Женечка и "катюша", "Адъютант его превосходительства", "О друзьях-товарищах", "В зоне особого внимания", "Белые Росы", сериале "Вечный зов" (1973-1983), "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли-мырли" и других.

В 90-е Кокшенов снимал фильмы как режиссер-постановщик.

Удостоен званий Заслуженный артист РСФСР и Народный артист Российской Федерации, награжден Орденом Дружбы.