"Родина - это семья": празднование Дня России

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В городах России сегодня отмечают государственный праздник - День России.

С Днем России россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, поздравил Владимир Путин.

"Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. <...> На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", — отметил президент.

Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

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