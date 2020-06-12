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"Родина - это семья": празднование Дня России

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Казаки почетного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии подъема российского флага во время празднования Дня России на главной городской площади в Краснодаре
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200612/1030316184.html

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В городах России сегодня отмечают государственный праздник - День России.

С Днем России россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, поздравил Владимир Путин.

"Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. <...> На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", — отметил президент.

Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

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