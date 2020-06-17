Трагедия в фокусе: съемки "Электры" в РУСДРАМе

В фотоленте Sputnik Абхазия - фотографии со съемочной площадки, которой на два дня стала сцена РУСДРАМа.

Кинотеатральную версию спектакля снимала творческая группа режиссера Джано Цурцумия.

В спектакле "Электра" заняты шесть актеров театра: Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири, Мадлена Барциц, Милана Ломия, Лоида Тыркба, Осман Абухба и Инал Инапха.

Финансовую поддержку проекту РУСДРАМа по съемкам киноверсий трех спектаклей "Хаджи-Мурат", "Широколобый" и "Электра" оказал меценат Евгений Палант. Продюсер проекта - генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

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