Малиновый бум: сбор ягоды в селе Аракич

На смену клубничному буму, в Абхазии пришел малиновый. Как собирают колючую ягоду, смотрите в фотоленте Sputnik.

Сезон сбора малины в самом разгаре, но в этом году ее большая часть останется на местном рынке, так как из-за опасности распространения коронавируса абхазо-российская граница все еще остается закрытой.

За день сборщицы собирают около 300 килограммов ягоды, а за 15 минут – один килограмм. Сезон малины в Абхазии начинается в конце мая и заканчивается в июле.

На малиновой "плантации" работают до самого заката. Поздним вечером хозяева отвозят ягоды на Сухумский рынок и продают их перекупщикам по 150 рублей за килограмм. На следующее утро малина появляется на прилавках местных торговцев, только стоит уже подороже – 200, а то и 300 рублей за килограмм.

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