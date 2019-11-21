От рассвета до заката: как и кто отбирает лучшие мандарины в Абхазии

В Гулрыпшском районе приступили к сбору мандаринов. Корреспондент Sputnik побывал в совхозе и узнал, почему местных жителей не берут на работу, что происходит с "нестандартными" мандаринами и какой "кастинг" они проходят, прежде чем попасть на стол.

Сбор мандаринов в Абхазии в самом разгаре. Основной урожай в республике собирают в Гулрыпшском районе. По словам начальника сельхозуправления Гулрыпшского района Рафика Григоряна, в этом году в районе ожидается до восьми тысяч тонн мандаринов, это вполовину меньше показателей прошлого года. В районе 235 гектаров государственного сектора, частного же - 900 гектаров. Одно из самых крупных цитрусовых хозяйств в районе – совхоз "София".

Асмат Цвижба, Sputnik.

Приятное с полезным

Рабочий день в Гулрыпшском цитрусовом совхозе "София" начинается с первыми лучами солнца. Первые бригады приступают к сбору мандаринов с семи утра, последний мандарин срывается с дерева уже затемно.

Собирают абхазские мандарины наемные рабочие из городов России, Донецкой и Луганской народных республик и Таджикистана. На каждом участке свой главный бригадир, который следит, чтобы сборщики не халтурили, не отвлекались на частые перекуры, а деревья оставались "голыми".

© Sputnik Рабочий день в Гулрыпшском цитрусовом совхозе "София" начинается с первыми лучами солнца

Сергей Скородумов из Донецка приезжает на сбор мандаринов в Абхазию впервые. О том, что в Гулрыпшском районе требуются работники на плантацию, он узнал из социальных сетей – увидел объявление "Вконтакте".

"В Абхазии обалденно! Природа супер, климат шикарный, люди добрые. Я даже успел в море искупаться. Сам живу у Азовского моря, но здесь море теплее и чище", - рассказывает он.

Сергей признается, что найти работу на родине очень сложно. До войны он работал в Донецке охранником, после занимался рыболовством и подрабатывал в Москве. Свою работу в Абхазии мужчина называет экзотической. По его словам, собирать мандарины не так легко, как может показаться на первый взгляд.

"Это не просто сорвать и бросить в ящик. Нужно поменьше оставлять плодоножку, не оставлять острых краев, чтобы плоды не травмировались", - объясняет он.

По словам мужчины, вкус у абхазских цитрусов совсем не похож на те, что продаются в российских магазинах, да и пахнут они по-особенному.

© Sputnik Собирают абхазские мандарины наемные рабочие из городов России, Донецкой и Луганской народных республик и Таджикистана

"Обязательно отвезу домой к Новому году, а то не поймут, как это я приехал из Абхазии и без мандаринов", - рассказал он.

Совместить приятное с полезным в Абхазию приехал житель Читы, представившийся Павлом Серпентариусом. Уже пять лет мужчина путешествует по миру и успел поработать на сборе черники, малины, брусники.

В Абхазию путешественник приезжает второй раз за новыми эмоциями и теплой зимой, а чтобы не сидеть без дела, решил подзаработать сначала на сборе фейхоа, а потом и мандаринов.

"Фейхоа собирать тяжелее. Надо потрясти дерево и потом собирать плоды с земли. А мандарины легче – берешь и отрезаешь с ветки. Работа простая, но монотонная, помогает музыка в наушниках", - делится "лайфхаками" мужчина.

В среднем в день Павел собирает 13 ящиков, его личный рекорд – 15 ящиков. Несмотря на то, что в этом году "оранжевый" урожай не задался, работы и зарплаты меньше, чем в прошлом, Павел планирует приехать в Абхазию и в следующем году.

Всего на плантации работает около 50 человек, но, по словам главного агронома совхоза Георгия Бояна, в пик сбора цитрусовых их количество увеличится до 80 человек.

Местных среди рабочих нет. Боян объясняет, что с жителями Абхазии работать сложно – они часто отпрашиваются по семейным обстоятельствам и праздникам, а контролировать их работу очень сложно.

"Местные в основном работают по принципу "моя хата с краю". А тут есть бригадир, который следит за работой команды. Лучше нанять 40 человек приезжих, чем 15 наших", - жалуется он.

За день урожайного года, по словам агронома, рабочий может собрать больше 30 ящиков. Количество зависит от физических данных сборщика. В прошлом году рекорд был 42 ящика, в этом году о таких масштабах и не мечтают. Максимум – 20-25 ящиков.

© Sputnik Всего на плантации работает около 50 человек

"Элита" в дефиците

Площадь плантаций цитрусового совхоза "София" – 92 гектара. В прошлом году совхоз экспортировал в Россию около 650 тонн мандаринов, в этом году по прогнозам будет собрано не больше 200 тонн.

"Сбор мандаринов мы начали вчера. Несмотря на то, что урожай плохой, мы ничего не оставляем на деревьях. Все собирается и перебирается", - объясняет Боян.

Каждому мандарину присваивается номер, который говорит о его качестве и размере. Самый редкий первый номер, его диаметр семь сантиметров, размер второго номера – шесть сантиметров, диаметр "бронзового" мандарина - пять сантиметров. "Нестандартные" мандарины отправляются на свалку, так как перерабатывать их в крупном масштабе в Абхазии никто не берется.

"А таких плодов из всего урожая больше половины. Их можно было бы сдавать на переработку, но ведь некуда. Мы могли бы отдавать их по себестоимости и даже меньше, хотя бы покрывали бы стоимость оплаты рабочим", - рассказал Боян.

© Sputnik Каждому мандарину присваивается номер, который говорит о его качестве и размере

Килограмм "крупнокалиберных" мандаринов отдают за 30-40 рублей, цитрусы "второго сорта" обойдутся дешевле. Обычно о цене с каждым покупателем договариваются индивидуально.

Плохой урожай в этом году не связан с нашествием вредителей. По словам Бояна, плантации совхоза были трижды обработаны специальными средствами. Одна обработка обошлась "Софии" в 1,5 миллиона рублей.

"Ювелирная экспертиза"

После сбора мандарины отправляют на сортировку. Сортировочный цех представляет собой небольшой старый амбар, находящийся недалеко от самих плантаций.

Сортировка цитрусов проходит несколько этапов. Из ящиков мандарины попадают на общую "ленту", а затем по дорожке к сортировщицам. Их задача – отделить "ржавые" и "рваные" плоды от "элитных".

После того как мандарины прошли "кастинг" на качество, их делят по размеру – "крупнокалиберные" и "мелкокалиберные".

"Ювелирную" работу в совхозе доверяют только женщинам, которые работают в две смены в зависимости от количества работы. В прошлом году за одну смену работницы получали до 1200 рублей.

В цехе не так много новеньких, в основном работу доверяют проверенным специалистам. Татьяна Ищенко уже 26 лет приезжает в Абхазию из Луганска в сезон сбора мандаринов. Впервые она приехала на работу в 24 года, теперь с ней на заработки ездят ее дети и подруги.

© Sputnik "Ювелирную" работу в совхозе доверяют только женщинам

"Я приезжала работать даже после войны. Было страшно, но все же я решилась. Для меня Абхазия уже как второй дом, меня здесь приняли как свою, но все же всегда тянет домой", - призналась она.

После того, как цитрусы прошли "ювелирную экспертизу", их упаковывают в ящики и отправляют в цех, где они и будут ждать своего хозяина.

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