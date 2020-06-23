19:58 23 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.84
  • EUR77.68
Поиск
Фото

Как украсили Москву к параду Победы

Получить короткую ссылку
40 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Iliya Pitalev
Украшение перед памятником маршалу Георгию Жукову у Исторического музея в Москве.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200623/1030387635.html

Торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне должен был, по традиции, состояться на Красной площади 9 мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса.

В итоге парад состоится в Москве 24 июня.

Президент Абхазии Аслан Бжания уже отбыл в Москву для участия в параде по приглашению российского коллеги Владимира Путина.

Более 700 флагов украсили перила Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого мостов.

По всему городу установили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки возвели звезду "Город-герой Москва".

Читайте также:

 



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как украсили Москву к параду Победы
Слезай с коня: в США протестующие пытались повалить памятник президенту
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться