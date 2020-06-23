Как украсили Москву к параду Победы

Торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне должен был, по традиции, состояться на Красной площади 9 мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса.

В итоге парад состоится в Москве 24 июня.

Президент Абхазии Аслан Бжания уже отбыл в Москву для участия в параде по приглашению российского коллеги Владимира Путина.

Более 700 флагов украсили перила Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого мостов.

По всему городу установили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки возвели звезду "Город-герой Москва".

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