Как украсили Москву к параду Победы

В итоге парад состоится в Москве 24 июня.
Президент Абхазии Аслан Бжания уже отбыл в Москву для участия в параде по приглашению российского коллеги Владимира Путина.
Более 700 флагов украсили перила Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого мостов.
По всему городу установили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки возвели звезду "Город-герой Москва".
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