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Морские учения: секция по плаванию в Сухуме

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© Sputnik / Томас Тхайцук
В летнее время года в Сухуме работает секция по плаванию
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200628/1030384194/Morskie-ucheniya-sektsiya-po-plavaniyu-na-v-Sukhume.html

В летнее время года в Сухуме работает секция по плаванию, сейчас там обучается 150 детей от 6 до 13 лет.

Дети, которые научились плавать начинают осваивать спортивные виды плавания, это вольный стиль, или кроль, дельфин или баттерфляй, плавание на спине, брас. Каждый ребенок должен освоить эти спортивные виды плавания. 

В советское время плавание в Абхазии было на очень высоком уровне, в республике готовили мастеров спорта, членов сборной Абхазии, Грузии, сборной СССР.

Сейчас тренеры говорят, что они не готовят великих спортсменов, стараются "поднять массовость", а когда в Абхазии отремонтируют бассейн ситуация постепенно изменится. Дело в том, что для профессиональных занятий спортом тренировки должны быть регулярными и проводиться каждый день.

В связи с тем, что бассейна в республике нет, зимой дети могут лишь заниматься в спортзале так называемым сухим плаванием - выполнять комплекс упражнений на суше для пловцов, направленный на облегчение проработки техники плавания, ее совершенствование, на улучшение физической формы пловца, на профилактику травм.

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