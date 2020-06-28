Морские учения: секция по плаванию в Сухуме

В летнее время года в Сухуме работает секция по плаванию, сейчас там обучается 150 детей от 6 до 13 лет.

Дети, которые научились плавать начинают осваивать спортивные виды плавания, это вольный стиль, или кроль, дельфин или баттерфляй, плавание на спине, брас. Каждый ребенок должен освоить эти спортивные виды плавания.

В советское время плавание в Абхазии было на очень высоком уровне, в республике готовили мастеров спорта, членов сборной Абхазии, Грузии, сборной СССР.

Сейчас тренеры говорят, что они не готовят великих спортсменов, стараются "поднять массовость", а когда в Абхазии отремонтируют бассейн ситуация постепенно изменится. Дело в том, что для профессиональных занятий спортом тренировки должны быть регулярными и проводиться каждый день.

В связи с тем, что бассейна в республике нет, зимой дети могут лишь заниматься в спортзале так называемым сухим плаванием - выполнять комплекс упражнений на суше для пловцов, направленный на облегчение проработки техники плавания, ее совершенствование, на улучшение физической формы пловца, на профилактику травм.

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