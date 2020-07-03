Живой разговор: конференция Бжания в объективе Sputnik

Аслан Бжания за два часа беседы с журналистами успел обсудить три десятка вопросов на самые разные темы.
Особое внимание на пресс-конференции уделили вопросу открытия границы и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Представители СМИ интересовались итогами визита в Москву, возможностью снятия ограничений на государственной границе, эпидемиологической ситуацией, вопросами взаимодействии между ветвями власти, социально-экономической и криминогенной ситуацией в стране, процессом формирования правительства.
Беседа с президентом получилось живой и эмоциональной - фото президента с его первой пресс-конференции в фотоленте Sputnik.
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