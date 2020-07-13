Полет как праздник: учения военно-воздушных сил Абхазии

Учения пилотов и служащих военно-воздушных сил Абхазии, "спасательная" операция и подготовка к взлету - в фотоленте Sputnik.

Рабочий день служащих военно-воздушных сил Абхазии начинается в шесть утра с инструктажа – перед тем как вылететь на учения, необходимо удостовериться в исправности техники, хорошем самочувствии пилотов и благоприятных для полета погодных условиях. В среднем на подготовку к взлету уходит около часа.

Последний штрих перед взлетом – заправка бензобака вертолета. За час учений вертолет расходует 750 литров топлива, всего для полной заправки необходимо 1750 литров.

Полетать летчикам удается всего несколько раз в год – не хватает средств на техническое обслуживание авиатехники и даже на топливо, поэтому каждое учение для летчиков – маленький праздник.

Чтобы быть готовым к любой опасности, летчики отрабатывают спасательные операции на практике. В этот раз пилоты работали совместно с отрядом спецназа, которых должны были перевезти из "опасной" зоны в Очамчырском районе в "безопасную" в Эшере. На спасательную операцию у ВВС ушло около 40 минут.

Более половины летного состава ВВС – недавние выпускники российских авиаучилищ. Молодые специалисты получают около 20 тысяч рублей в месяц, в то время как их коллеги из России получают в несколько раз больше. Но, по словам летчиков, менять место работы они пока не собираются и намерены служить Родине.

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