Редкое явление: самая яркая за последние семь лет комета

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Над Землей в эти дни можно наблюдать редкую и очень яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE). Максимально близко к планете она подойдет 23 июля.
Комету C/2020 F3 открыл в марте нынешнего года инфракрасный космический телескоп NEOWISE.
Ее можно увидеть невооруженным глазом. Особенно хорошо ее видно после полуночи. Комету нужно искать в северной части неба, низко над горизонтом.
Менее яркие кометы можно увидеть примерно раз в пять лет.