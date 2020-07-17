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Редкое явление: самая яркая за последние семь лет комета

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© AP Photo. Sergei Grits
Комета C/2020 F3 над Белоруссией.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200717/1030556063.html

Над Землей в эти дни можно наблюдать редкую и очень яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE). Максимально близко к планете она подойдет 23 июля.

Комету C/2020 F3 открыл в марте нынешнего года инфракрасный космический телескоп NEOWISE.

Ее можно увидеть невооруженным глазом. Особенно хорошо ее видно после полуночи. Комету нужно искать в северной части неба, низко над горизонтом.

Менее яркие кометы можно увидеть примерно раз в пять лет.



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