Редкое явление: самая яркая за последние семь лет комета

Над Землей в эти дни можно наблюдать редкую и очень яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE). Максимально близко к планете она подойдет 23 июля.

Комету C/2020 F3 открыл в марте нынешнего года инфракрасный космический телескоп NEOWISE.

Ее можно увидеть невооруженным глазом. Особенно хорошо ее видно после полуночи. Комету нужно искать в северной части неба, низко над горизонтом.

Менее яркие кометы можно увидеть примерно раз в пять лет.