17:28 20 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.96
  • EUR82.39
Поиск
LIVE:
Фото

Место чемпионов: олимпийская спортбаза в Эшере

Получить короткую ссылку
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
В селе Эшере Сухумского района в Советское время располагалась Центральная олимпийская база СССР.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200720/1030546572/Mesto-chempionov-olimpiyskaya-sportbaza-v-Eshere.html

Эшерская олимпийская спортивная база – тренировочный объект, где проходили подготовку именитые спортсмены по всем видам спорта.

Проект Центральной олимпийской базы СССР в Эшере был создан в середине шестидесятых годов. Тогда на месте будущего глобального спортивного комплекса был аэродром. Взлетное поле перенесли в Бабушару, а в Эшере на площади в 64 гектара началась ударная олимпийская стройка.

База развивалась каждый день. Одних футбольных полей было пять. Были гимнастический зал, волейбольный, баскетбольный. Спортивные сооружения располагались на 63 с половиной гектарах. Одновременно там могли тренироваться более 300 человек. 
Перед Олимпиадой-80 здесь тренировались советские спортсмены. На эшерской базе побывали многие известные спортсмены Советского Союза. Среди них Олег Блохин, Елена Белова, Владимир Ткаченко, Ульяна Семенова и многие другие.

Эшерская база предназначалась для сборов, хотя на ней проходили и союзные соревнования по некоторым видам спорта, например, стрельбе из лука. А в восьмидесятых в конференц-зале главного корпуса даже проводилось заседание Международного олимпийского комитета под председательством Хуана Антонио Самаранча.

Читайте также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Место чемпионов: олимпийская спортбаза в Эшере
LIVE: Запуск проекта Москва-80: Ретро-tube
Запуск проекта "Москва-80: Ретро-tube": прямая трансляция
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться