Место чемпионов: олимпийская спортбаза в Эшере

Проект Центральной олимпийской базы СССР в Эшере был создан в середине шестидесятых годов. Тогда на месте будущего глобального спортивного комплекса был аэродром. Взлетное поле перенесли в Бабушару, а в Эшере на площади в 64 гектара началась ударная олимпийская стройка.

База развивалась каждый день. Одних футбольных полей было пять. Были гимнастический зал, волейбольный, баскетбольный. Спортивные сооружения располагались на 63 с половиной гектарах. Одновременно там могли тренироваться более 300 человек.

Перед Олимпиадой-80 здесь тренировались советские спортсмены. На эшерской базе побывали многие известные спортсмены Советского Союза. Среди них Олег Блохин, Елена Белова, Владимир Ткаченко, Ульяна Семенова и многие другие.

Эшерская база предназначалась для сборов, хотя на ней проходили и союзные соревнования по некоторым видам спорта, например, стрельбе из лука. А в восьмидесятых в конференц-зале главного корпуса даже проводилось заседание Международного олимпийского комитета под председательством Хуана Антонио Самаранча.

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