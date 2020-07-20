Кузница чемпионов: прошлое и настоящее Олимпийской базы в Эшере

Летним Олимпийским играм 1980 года в июле исполняется 40 лет. Грандиозное спортивное событие стало яркой страницей в истории Олимпийского движения.

В Олимпиаде 1980 года приняли участие выдающиеся советские спортсмены. Многие из них тренировались в Абхазии – на Центральной Олимпийской базе СССР, располагавшейся в Нижней Эшере.

О том, как здесь готовили спортсменов, будущих участников Олимпиады-80, в интервью Sputnik рассказал заведующий спортсооружениями Олимпийской базы в Эшере с 1972 по 1992 годы Анатолий Ашуба.

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Подготовка к стартам

В советское время в Абхазии располагались спортивные базы, на которых сборные команды СССР по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, гимнастике и другим видам спорта проводили сборы перед Олимпийскими играми, чемпионатами мира и Европы.

Главным таким сооружением была Центральная олимпийская база СССР в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Решение о ее строительстве появилось в середине шестидесятых годов прошлого века. Тогда на месте будущего глобального спортивного комплекса был аэродром. Взлетное поле перенесли в Бабушару, а в Эшере на площади в 64 гектара началась ударная олимпийская стройка, растянувшаяся на три с половиной десятилетия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортбаза в Эшере

Анатолий Ашуба был заведующим спортивными сооружениями Олимпийской базы в Эшере с 1972 по 1992 годы. Он рассказал, что в спортивном комплексе тренировались представители около 40 видов спорта, в том числе и участники Олимпиад.

"Я начал работать в 1972-м. Это была одна из лучших баз. К нам приезжали все Олимпийские сборные команды – легкоатлеты, художественные гимнасты, представители всех видов спорта", – говорит Ашуба.

На спортбазе проходили и союзные соревнования по некоторым видам спорта, например, стрельбе из лука. А в восьмидесятых в конференц-зале главного корпуса даже проводилось заседание Международного Олимпийского комитета под председательством Хуана Антонио Самаранча.

© Sputnik Спортбаза в Нижней Эшере

Среди известных спортсменов, которые побывали на Олимпийской базе в Эшере, Валерий Харламов, Олег Блохин, Татьяна Тарасова, Иван Ярыгин, Александр Белов, Сергей Бубка, а также здесь тренировалась сборная СССР по футболу, которая победила на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году.

"Я хочу вам сказать, что это выглядело хорошо, развивались каждый день. У нас было пять футбольных полей, гимнастический зал, волейбольный, баскетбольные залы. Представьте, 63 с половиной гектара занимали спортивные сооружения", - вспоминает бывший заведующий спортсооружениями базы.

По его словам, на Олимпийской базе одновременно могли тренироваться более трех тысяч спортсменов.

"Для спортсменов были созданы все условия, которые позволяли им готовиться к самым важным стартам в своей профессиональной карьере. Сама природа способствовала тому, чтобы спортсмены приобретали оптимальную подготовку, чистый воздух, море, солнце, все было в их пользу", - говорит Ашуба.

Он рассказывает, что спортсменам в Абхазии нравилось.

"Они признавались, что готовы ехать и тренироваться именно на этой базе. Им нравилось заниматься у нас", - вспоминает Ашуба.

Спортивный инвентарь Эшерская база во времена СССР получала исправно, были огромные склады с инвентарем, однако во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, все сгорело и было уничтожено.

Олимпиада-80 и разрушение достояния

Среди спортсменов, тренировавшихся на Олимпийской спортивной базе в Эшере, были знаменитые абхазские спортсмены - Саида Гунба, завоевавшая серебряную медаль на Играх в Москве в метании копья, Владимир Дорохов, ставший обладателем золотой медали Олимпиады-80 в составе сборной СССР по волейболу, Виктор Санеев - трехкратный олимпийский чемпион и обладатель серебряной медали на Играх-80.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортбаза в Нижней Эшере

Заведующий спортивными сооружениями Олимпийской базы Анатолий Ашуба говорит, что сам не смог присутствовать на Олимпиаде 1980 года, но, как и большинство советских людей, болел за спортсменов, которые представляли СССР. И, конечно, он был очень рад, что выходцы из Абхазии завоевали медали.

Он с ностальгией вспоминает о том, как была организована работа спортивного объекта в советское время.

"Сотрудников было за триста человек. Территория была огромной, поэтому обслуживать ее было, конечно же, нелегко. Люди работали каждый день, и в субботу выходили. Даже олимпийские спортсмены выходили на субботники", - говорит он.

Однако безоблачная жизнь Олимпийской спортивной базы в Эшере закончилась во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Недалеко от базы проходила линия фронта, что практически полностью разрушило объект.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортбаза в Эшере

"Если говорить о руководителе этой базы, такого человека редко встретишь. Его, к сожалению, нет сегодня. Рафаэль Вартанович Аршба был уникальным человеком. После войны мы с ним вдвоем и еще с одним товарищем начали восстанавливать эту базу", - рассказал Ашуба.

Они почистили футбольные поля, два больших зала, волейбольный и баскетбольный.

"В один прекрасный день директор туда заехал и стал свидетелем ужасной сцены. Увидел, как грабили базу, он высказал замечание, после чего напали на него, в его сторону начали стрелять. Закончилась история базы тем, что все оборудование из двух огромнейших залов вытащили и продали за границу", - говорит он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортбаза в Эшере

Надежда на то, что Олимпийская база будет восстановлена появилась в начале 2000-х годов.

"После войны, при президенте Сергее Багапш, приехал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Поехали на базу вместе с представителями Федерации большого тенниса. После того как осмотрели базу, Лужков сказал, что все старые корпуса уберут и в течение двух лет построят новые сооружения, чтобы спортсмены готовились к Олимпиаде в Сочи. Подписали все необходимые документы, а когда он вернулся в Москву, его карьера закончилась. Если бы он начал восстановительные работы, то, безусловно, база была бы реконструирована", - заметил с грустью Ашуба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортбаза в Эшере

После были разговоры о том, что на месте Олимпийской базы может появиться медицинский центр, но на данный момент никакие планов по восстановлению базы нет, говорит он.

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