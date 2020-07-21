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Золотые мгновения Олимпийских игр 1980: триумфаторы Игр в Москве

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Темы:
Олимпиада-80 (29)
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  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
  • Олимпиада-80 в Москве
© Sputnik / А. Князев
Советские спортсмены на летних Олимпийских играх 1980 года уверенно взяли пальму первенства, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Вклад в общую победу внесли атлеты всех республик бывшего СССР.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200721/1030579734.html

Олимпийские Игры в Москве. Герои Олимпиады, большой вклад в дело развития спорта внесли представители многих республик бывшего СССР.

Новый мультимедийный проект Sputnik "Москва-80: Ретро-tube" - результат работы 13 редакций в странах бывшего Советского Союза и московского офиса.

Темы:
Олимпиада-80 (29)


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Золотые мгновения Олимпийских игр 1980: триумфаторы Игр в Москве
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