Золотые мгновения Олимпийских игр 1980: триумфаторы Игр в Москве

Новый мультимедийный проект Sputnik "Москва-80: Ретро-tube" - результат работы 13 редакций в странах бывшего Советского Союза и московского офиса.
Олимпийские Игры в Москве. Герои Олимпиады, большой вклад в дело развития спорта внесли представители многих республик бывшего СССР.
Новый мультимедийный проект Sputnik "Москва-80: Ретро-tube" - результат работы 13 редакций в странах бывшего Советского Союза и московского офиса.
Эшерская олимпийская спортивная база – тренировочный объект, где проходили подготовку именитые спортсмены по всем видам спорта.
В танцевальных и спортивных сюжетах церемонии открытия Олимпиады, длившейся около 3-х часов, участвовало свыше 16 тысяч спортсменов, самодеятельных и профессиональных артистов.
Небеса с незапамятных времен были источником вдохновения человека. Смотрите в подборке Sputnik завораживающие фотографии невероятных облаков со всего мира.
Над Землей в эти дни можно наблюдать редкую и очень яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE). Максимально близко к планете она подойдет 23 июля.
На сегодняшний день в Республике Абхазия нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провел встречу с производителями пчелопродукции Абхазии во вторник 21 июля.
Внезапная проверка российских войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов проводится 17 – 21 июля.
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