Путешествуй дома: экскурсия на абхазском языке

Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений на абхазо-российской границе туристический сезон в Абхазии в этом году не состоялся. Однако развиваться начал внутренний туризм.

Многие представители абхазского курортного бизнеса из-за отсутствия туристов отчаялись и опустили руки. Но это не относится к экскурсоводу Руслане Гергедава. По ее словам, она устала ждать, когда откроется граница и приедут туристы, и приступила к развитию внутреннего туризма, в том числе проведению экскурсий на абхазском языке. Руслана добавила, что туризм не возможен без людей и не имеет значения, откуда эти люди, из Абхазии или из других стран.

Экскурсия на абхазском языке состояла из пяти туристических маршрутов: Апсарский водопад в Новом Афоне, смотровая площадка в Гагре, два Хашупсинских каньона и Белые скалы в Цандрипше.

Больше всего местным туристам понравилось то, что экскурсия прошла на абхазском языке. Историк Хаджарат Джикирба впервые провел экскурсию на родном языке.

Экскурсантов больше всего интересовали Хашупсинские каньоны, так как Руслана выкладывала в социальных сетях фотографии этих красивых местх. Местным туристам было интересно увидеть вживую красивые места Абхазии.