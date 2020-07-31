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На посту президента: 100 дней Аслана Бжания

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© Sputnik / Стрингер
12 января Рауль Хаджимба подал в отставку с поста президента Абхазии. За несколько дней до этого суд аннулировал итоги предыдущих выборов, а люди вышли на улицы с требованием отставки Хаджимба. На фото - Аслан Бжания во время протестов у комплекса правительственных зданий в Сухуме.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200731/1030623572/Na-postu-prezidenta-100-dney-Aslana-Bzhaniya-.html

Пятый президент Абхазии Аслан Бжания официально был назначен на пост главы государства 23 апреля. Sputnik подготовил фотоленту к 100-дневному "юбилею" со дня инаугурации нового главы государства.

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания стал президентом Абхазии в марте 2020 года. Этому предшествовали митинги в столице Абхазии, решение суда о признании незаконными итогов предыдущих выборов и отставка Рауля Хаджимба с поста главы государства.

В марте в Абхазии состоялись повторные выборы, на которых победу одержал Аслан Бжания, его основным конкурентом был экс-министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Официальная церемония инаугурации президента состоялась 23 апреля. Мероприятие состоялось в узком кругу и без торжеств, в связи с тем, что в Абхазии действовали ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

За 100 дней у власти Аслану Бжания пришлось не только сменить весь министерский аппарат, но и столкнуться с необходимостью введения режима чрезвычайного положения и ограничительных мер в республике, вызванных опасностью распространения коронавируса, а также финансовым кризисом и отсутствием летнего туристического сезона в стране.

Несмотря на коронавызовы, Аслан Бжания находил время и на другие задачи. Президент принимал известных гостей, был приглашен в Кремль и периодически встречался с журналистами.

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