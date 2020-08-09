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Неделя в объективе: от взрыва в Бейруте до туристов в Абхазии

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© Sputnik / Roscosmos
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200809/1030704317.html

История недели с 3 по 9 августа - в подборке самых запоминающихся снимков. Смотрите фотоленту Sputnik.

В столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, в Абхазию приехали первые туристы, ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" стартовала с космодрома Байконур, а в Москве прошел полумарафон.

Что еще происходило на минувшей неделе - смотрите в фотоленте.



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