Неделя в объективе: от взрыва в Бейруте до туристов в Абхазии

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200809/1030704317.html
История недели с 3 по 9 августа - в подборке самых запоминающихся снимков. Смотрите фотоленту Sputnik.
В столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, в Абхазию приехали первые туристы, ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" стартовала с космодрома Байконур, а в Москве прошел полумарафон.
Что еще происходило на минувшей неделе - смотрите в фотоленте.