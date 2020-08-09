Неделя в объективе: от взрыва в Бейруте до туристов в Абхазии

История недели с 3 по 9 августа - в подборке самых запоминающихся снимков. Смотрите фотоленту Sputnik.

В столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, в Абхазию приехали первые туристы, ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" стартовала с космодрома Байконур, а в Москве прошел полумарафон.

Что еще происходило на минувшей неделе - смотрите в фотоленте.