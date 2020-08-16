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Ретро-поезд, протесты и поток Персеиды: лучшие фото недели

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Прибытие первого ретро-поезда из Туапсе в Гагру.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200816/1030771638.html

Туристический ретро-поезд в Гагре, протесты в Белорусии, звездный дождь и другие яркие фото в нашей подборке за минувшие семь дней.

В Абхазии встретили первый туристический ретро-поезд из России, в Минске продолжаются протесты, коровы, застрявшие на крыше из-за наводнения в Южной Корее - самые яркие и интересные фотографии недели в нашей подборке.


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