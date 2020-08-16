Ретро-поезд, протесты и поток Персеиды: лучшие фото недели

В Абхазии встретили первый туристический ретро-поезд из России, в Минске продолжаются протесты, коровы, застрявшие на крыше из-за наводнения в Южной Корее - самые яркие и интересные фотографии недели в нашей подборке.
Туристический ретро-поезд в Гагре, протесты в Белорусии, звездный дождь и другие яркие фото в нашей подборке за минувшие семь дней.
В Абхазии встретили первый туристический ретро-поезд из России, в Минске продолжаются протесты, коровы, застрявшие на крыше из-за наводнения в Южной Корее - самые яркие и интересные фотографии недели в нашей подборке.
15 августа 1990 года музыкант Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.
В ночь с 12 на 13 августа в разных уголках планеты можно было увидеть самый мощный звездопад в году.
Ежегодно журнал Forbes составляет топ-10 актеров, которые заработали больше своих коллег за прошедший год. Смотрите в фотоленте Sputnik, кто в этом году вошел в рейтинг самых успешных актеров.
В Краснодарское высшее военное авиаучилище на специальность военного пилота в этом году впервые смогли поступать девушки, конкурс - больше 10 человек на место.
Неделя в Абхазии запомнилась новыми случаями коронавирусной инфекции, событиями в Пицунде, несчастным происшествием на Рице и памятной датой.
Сейчас в Абхазии арбузная пора. Корреспонденты Sputnik отправились в село и узнали, как абхазский крестьянин полвека выращивает бахчевые.
Из-за роста числа зараженных коронавирусом и нехватки в Гудаутском госпитале младшего медперсонала Минздрав Абхазии обратился к населению с просьбой о помощи.
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