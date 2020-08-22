16:46 22 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.10
  • EUR87.73
Поиск
Фото

Каникулы в горах: летние пейзажи Ауадхары

Получить короткую ссылку
76 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для любителей активного отдыха в Абхазии Ауадхара - излюбленное место.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/12/1030782956.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200822/1030781712/Kanikuly-v-gorakh-letnie-peyzazhi-Auadkhary.html

Ауадхара — это река в горах Абхазии и одноименный горноклиматический и бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря в 18 километрах от высокогорного озера Рица. 

Горный туризм в Абхазии популярен не меньше пляжного. В поисках тишины и попытках сбежать от городского шума, жители городов заранее планируют каникулы в Ауадхаре.

Лето в Ауадхаре – время пеших походов к горным озерам, конных прогулок по узким неизведанным тропам, посиделок у костра под гитару и утреннего кофе на костре с видом на зеленые холмы.

В Ауадхару любят ездить с друзьями, чтобы весело провести время без гаджетов, с семьей, чтобы отдохнуть от бытовых проблем, или одни, чтобы привести в порядок мысли и набраться сил, а, может, и найти вдохновение или музу.

Популярна Ауадхара даже среди туристов, но все же в горах их найдешь не так часто, как на песчаном побережье.

Читайте также:


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Каникулы в горах: летние пейзажи Ауадхары
"Торнадом" по "врагу": учебные стрельбы ЮВО при подготовке к "Кавказ-2020"
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться