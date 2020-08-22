Каникулы в горах: летние пейзажи Ауадхары

Горный туризм в Абхазии популярен не меньше пляжного. В поисках тишины и попытках сбежать от городского шума, жители городов заранее планируют каникулы в Ауадхаре.
Лето в Ауадхаре – время пеших походов к горным озерам, конных прогулок по узким неизведанным тропам, посиделок у костра под гитару и утреннего кофе на костре с видом на зеленые холмы.
В Ауадхару любят ездить с друзьями, чтобы весело провести время без гаджетов, с семьей, чтобы отдохнуть от бытовых проблем, или одни, чтобы привести в порядок мысли и набраться сил, а, может, и найти вдохновение или музу.
Популярна Ауадхара даже среди туристов, но все же в горах их найдешь не так часто, как на песчаном побережье.
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