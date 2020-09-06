17:58 06 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.18
  • EUR89.04
Поиск
Фото

Снова в школу, бокс и протесты: самые яркие фото недели

Получить короткую ссылку
23 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый звонок в одной из школ Сухума.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/01/1030855136.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200906/1030886433.html

На уходящей неделе дети вновь пошли в школы, в Венеции начался знаменитый кинофестиваль, а в России прошел форум "Армия-2020" - эти и другие события в фотоленте Sputnik.

В Казани на уходящей неделе состоялся вечер бокса, в котором участвовали двое абхазских спортсменов Харитон Агрба и Батал Чежия, в Белоруссии продолжились акции протеста оппозиции.

В России состоялся международный форум "Армия-2020" и конкурс "Отличники войсковой разведки 2020" в рамках "Международных армейских игр", а в Венеции стартовал 77-й кинофестиваль.


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снова в школу, бокс и протесты: самые яркие фото недели
Взрыв в тундре: на Ямале нашли гигантскую воронку
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться