Снова в школу, бокс и протесты: самые яркие фото недели

На уходящей неделе дети вновь пошли в школы, в Венеции начался знаменитый кинофестиваль, а в России прошел форум "Армия-2020" - эти и другие события в фотоленте Sputnik.

В Казани на уходящей неделе состоялся вечер бокса, в котором участвовали двое абхазских спортсменов Харитон Агрба и Батал Чежия, в Белоруссии продолжились акции протеста оппозиции.

В России состоялся международный форум "Армия-2020" и конкурс "Отличники войсковой разведки 2020" в рамках "Международных армейских игр", а в Венеции стартовал 77-й кинофестиваль.