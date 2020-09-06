Снова в школу, бокс и протесты: самые яркие фото недели

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На уходящей неделе дети вновь пошли в школы, в Венеции начался знаменитый кинофестиваль, а в России прошел форум "Армия-2020" - эти и другие события в фотоленте Sputnik.
В Казани на уходящей неделе состоялся вечер бокса, в котором участвовали двое абхазских спортсменов Харитон Агрба и Батал Чежия, в Белоруссии продолжились акции протеста оппозиции.
В России состоялся международный форум "Армия-2020" и конкурс "Отличники войсковой разведки 2020" в рамках "Международных армейских игр", а в Венеции стартовал 77-й кинофестиваль.