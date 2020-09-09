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Снег после сорокаградусной жары: природные катаклизмы в США

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© AFP 2019 / Eli Imadali
Заснеженное здание Капитолия штата Колорадо в Денвере
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/09/1030905731.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200909/1030906217.html

Настоящий снегопад случился в американских штатах Южная Дакота, Вайоминг и Колорадо практически в конце лета.

После жарких выходных температура упала на 30 градусов и началась метель, 

По словам синоптиков, всему виной холодные воздушные массы, идущие из Канады. Как отметили специалисты, это только начало: вскоре сугробы появятся еще в нескольких штатах.


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