Снег после сорокаградусной жары: природные катаклизмы в США

После жарких выходных температура упала на 30 градусов и началась метель,
По словам синоптиков, всему виной холодные воздушные массы, идущие из Канады. Как отметили специалисты, это только начало: вскоре сугробы появятся еще в нескольких штатах.
Настоящий снегопад случился в американских штатах Южная Дакота, Вайоминг и Колорадо практически в конце лета.
После жарких выходных температура упала на 30 градусов и началась метель,
По словам синоптиков, всему виной холодные воздушные массы, идущие из Канады. Как отметили специалисты, это только начало: вскоре сугробы появятся еще в нескольких штатах.
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