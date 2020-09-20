Северное сияние и высокая мода: самые яркие фото недели

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На уходящей неделе президент Аслан Бжания посетил ковидный госпиталь, глава Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи, а в Финляндии засняли северное сияние - самые яркие кадры в фотогалерее Sputnik.
В Абхазии подняли флаги в честь старта учений "Кавказ -2020", в Инди отметили праздник Наваратри, а в Израиле прошли акции протеста против политики премьер-министра Бенджамина Нетаньяху, не прекращаются протесты и в Белоруссии. В мире прошло сразу несколько модных показов.
Чем еще запомнилась эта неделя - смотрите в фотоленте Sputnik.