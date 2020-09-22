Корабли, ракеты, танки: кадры с учений "Кавказ-2020"

Учения пройдут в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.
В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе России.
Кроме того, как заявлял ранее министр обороны России Сергей Шойгу, на "Кавказе-2020" будут отработаны "совместные задачи по борьбе с терроризмом" в рамках углубления сотрудничества стран ШОС, ОДКБ и СНГ.