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Корабли, ракеты, танки: кадры с учений "Кавказ-2020"

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© Sputnik / Press service of the Western Military District of the Russian Federation
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" на территории Южного военного округа начались в понедельник, 21 сентября.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200922/1030981706.html

Стратегические учения "Кавказ-2020" на юге России, а также на полигонах в Абхазии стартовали в понедельник, 21 сентября.

Учения пройдут в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.

В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе России.

Кроме того, как заявлял ранее министр обороны России Сергей Шойгу, на "Кавказе-2020" будут отработаны "совместные задачи по борьбе с терроризмом" в рамках углубления сотрудничества стран ШОС, ОДКБ и СНГ.


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