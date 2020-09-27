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Несколько эпизодов войны: освобождение Сухума в объективе Марины Барцыц

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  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
  • Освобождение города Сухум
© Foto / Марина Барцыц
Абхазские бойцы спустились с горы Трапеция на улицу Чочуа и планируют войти в центр города через эстакаду.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200927/1028501506/Neskolko-epizodov-voyny-osvobozhdenie-Sukhuma-v-obektive-Mariny-Bartsyts.html

Операция Абхазской армии по освобождению города Сухум началась 16 сентября 1993 года. 27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума.

Марина Барцыц, которая с октября 1992 года была санинструктором на Гумистинском фронте, в освобождении Сухума участвовала в составе третьего батальона второй бригады.

Она одновременно была и санинструктором, и фотографом. Всю войну прошла с фотоаппаратом ФЭД образца Второй мировой войны.

27 сентября Марина Барцыц снимала на фотоаппарат наступательную операцию. Ее фотографии передают настроения того дня и рассказывают о нескольких эпизодах освобождения Сухума. Третьи батальон шел в наступление с горы Трапеция и вышел на улицу Чочуа.

Наступательная операция по освобождению Сухума проходила по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопское, Северное, Маякское. В ней были задействованы две мотострелковые бригады полного штата, первая группа наступала фронтально с реки Гумиста с захватом плацдарма.

Также в Сентябрьской операции участвовало подразделение второй бригады в составе пяти батальонов примерно по 300 человек в каждом, и было два батальона Гагрского гарнизона.

В освобождении столицы принимало участие подразделение резервного полка, в целом именно на западном гумистинском направлении было около четырех тысяч бойцов.

16 сентября, около 13:00, абхазские бойцы форсировали реку Гумиста в районе нижнего моста, одновременно шла подготовка наступления на Сухум с севера.

27 сентября 1993 года войска вышли к центру города, и к 15:30 флаг Республики Абхазия водружен на здание Совмина, столица была освобождена.

Руководили операцией по освобождению Сухума  министр обороны, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар.

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

Марина Барцыц благодарит Эмму Таниа и фонд "Амшра" за поддержку в сканировании военных фотопленок.

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