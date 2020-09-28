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Война у дома: фото боевых действий и разрушений в Карабахе

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© Sputnik / Ministry of Defence of Armenia
Боевые действия в Нагорном Карабахе.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200928/1031016053.html

Конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился 27 сентября. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

В воскресенье утром Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных.

По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация.


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