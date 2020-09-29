Накануне Победы: встреча Западного и Восточного фронтов на Кодорском мосту

29 сентября 1993 года передовые подразделения Вооруженных сил Республики Абхазия, прорвав оборону грузинских войск на реке Мачара в Гулрыпшском районе, заняли Сухумский аэропорт в селе Бабушара. Вторая группа, достигнув реки Кодор, соединилась с войсками Восточного фронта.

Автор работ, собранных в фотоленте, – Марина Барцыц, она благодарит Эмму Таниа и фонд "Амшра" за оказанную поддержку в сканировании фотоархива. Во время Отечественной войны народа Абхазии Марина Барцыц служила в медико-санитарном батальоне, создала большой архив фотографий бойцов.

"Я считаю, мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Что фотографу надо? Посчастливилось чуть ли ни одной из первых оказаться на Кодорском мосту. Мы даже не поняли, что этот мост можно перейти, что на той стороне стоят наши. Оказалась в первые минуты там, когда на середине моста начали встречаться бойцы двух фронтов. Это было счастье, эта встреча на мосту, как на Эльбе. Ощущение радости, ликование — эти эмоции остались в кадрах. Для меня это был День Победы. Теперь уже было ощущение, что даже если весь мир пойдет на нас войной, нас уже не победить", — отмечала в одном из интервью Sputnik Марина Барцыц.

Блокада Очамчырско-Ткуарчалского региона Абхазии, продолжавшаяся более 13 месяцев, была прервана. Часть грузинских войск, бросая боевую технику и вооружение, ушла в горы в направлении села Лата.

В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысячи человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести. В последний день сентября в республике вспоминают погибших за независимость республики и празднуют День Победы.